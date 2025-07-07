На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прилепин рассказал, кто отдал приказ о покушении на него

Прилепин: приказ о покушении на меня отдавал лично Зеленский
true
true
true
close
Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдавал приказы о покушении на него. Об этом он сказал в интервью для фильма «Мастерская новых медиа», снятого к 50-летию Прилепина, сообщает ТАСС.

«У меня к нему личные счеты: он легализовал устранение моих близких друзей и меня самого. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — сказал Прилепин.

4 июля сотрудники Следственного комитета вернули Захару Прилепину автомобиль, в котором его пытались взорвать.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам Прилепина, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

Ранее Прилепин рассказал, на что его вдохновило покушение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами