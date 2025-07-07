Прилепин рассказал, кто отдал приказ о покушении на него

Прилепин: приказ о покушении на меня отдавал лично Зеленский

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдавал приказы о покушении на него. Об этом он сказал в интервью для фильма «Мастерская новых медиа», снятого к 50-летию Прилепина, сообщает ТАСС.

«У меня к нему личные счеты: он легализовал устранение моих близких друзей и меня самого. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — сказал Прилепин.

4 июля сотрудники Следственного комитета вернули Захару Прилепину автомобиль, в котором его пытались взорвать.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам Прилепина, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

Ранее Прилепин рассказал, на что его вдохновило покушение.