Захар Прилепин рассказал, на что его вдохновило покушение

После покушения у писателя Прилепина появилось время написать роман об Украине и России

Писатель Захар Прилепин рассказал, на что его вдохновило пережитое два года назад покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прилепина, после покушения у него появилось время написать «Тума», посвященный событиям в России и на Украине.

«Все эти годы, с 2014 года, так или иначе я возвращался к мысли о том, что надо написать большой роман… Спустя 11 лет наконец у меня волею судьбы выпало время, чтобы этим заняться, потому что меня подорвали», — отметил он.

Писатель отметил, что после покушения ему не нужно было никуда спешить.

В романе «Тума», продолжил Прилепин, для него было важно отразить события, происходившие не только на территории Донбасса, но и в других регионах -— например, в Белгороде, Курске, Ростовской области, Таганроге.

Презентация «Тумы» состоится 7 июня на книжном фестивале «Красная площадь».

В январе 2025 году Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Его наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Медаль писателю вручили за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и в других экстренных обстоятельствах, требующих смелых решений.

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