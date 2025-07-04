Сотрудники СК вернули Захару Прилепину машину, в которой его пытались взорвать

Сотрудники Следственного комитета вернули подполковнику Росгвардии, писателю Захару Прилепину вернули автомобиль, в котором его пытались взорвать. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, любой криминалист [увидев машину] скажет: «конечно, тут человек умер»», — заявил писатель, рассматривая подорванный транспорт, во фрагменте документального фильма, приуроченного к его юбилею.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам Прилепина, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

30 сентября 2024 года военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.

Ранее Прилепин рассказал, что еще три фигуранта дела о покушении не задержаны.