На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Все зоны для купания в Сене закрыли спустя сутки после снятия 100-летнего запрета

В Париже закрылись все зоны для купания в Сене на следующий день после открытия
true
true
true
close
Shutterstock

В Париже закрылись все зоны для купания в Сене, открывшиеся днем ранее. Информация размещена на сайте мэрии города.

Там представлена карта города со всеми зонами купания на реке. Рядом с каждой размещен красный флаг. При наведении на него курсора появляется надпись: «Закрыто до 8:00».

Как пишет газета Le Parisien, закрытие пунктов купания произошло из-за дождей. Власти ждут понедельника, чтобы проверить качество поды и принять решение по поводу возможности плавать в Сене на этой неделе.

По мнению местной жительницы Кристин, мало кто пойдет купаться при +17°C, прохладном ветре и дожде.

5 июля парижане и гости столицы Франции получили возможность плавать в Сене впервые с 1923 года. Запрет на купание действовал из-за загрязнения и судоходства, а нарушителям грозил штраф в €15. Теперь же купальные зоны открылись у острова Сен-Луи (центр, до 150 чел.), в Берси (восток, до 700 чел.) и в районе Гренель (до 200 чел.).

Качество воды отслеживается в реальном времени датчиками и лабораторными пробами. Зеленый флаг разрешает купальщикам заходить в воду, желтый призывает к осторожности, а красный запрещает купаться.

Ранее российский пловец рассказал, что ни за что не стал бы плавать в Сене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами