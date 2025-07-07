Все зоны для купания в Сене закрыли спустя сутки после снятия 100-летнего запрета

В Париже закрылись все зоны для купания в Сене на следующий день после открытия

В Париже закрылись все зоны для купания в Сене, открывшиеся днем ранее. Информация размещена на сайте мэрии города.

Там представлена карта города со всеми зонами купания на реке. Рядом с каждой размещен красный флаг. При наведении на него курсора появляется надпись: «Закрыто до 8:00».

Как пишет газета Le Parisien, закрытие пунктов купания произошло из-за дождей. Власти ждут понедельника, чтобы проверить качество поды и принять решение по поводу возможности плавать в Сене на этой неделе.

По мнению местной жительницы Кристин, мало кто пойдет купаться при +17°C, прохладном ветре и дожде.

5 июля парижане и гости столицы Франции получили возможность плавать в Сене впервые с 1923 года. Запрет на купание действовал из-за загрязнения и судоходства, а нарушителям грозил штраф в €15. Теперь же купальные зоны открылись у острова Сен-Луи (центр, до 150 чел.), в Берси (восток, до 700 чел.) и в районе Гренель (до 200 чел.).

Качество воды отслеживается в реальном времени датчиками и лабораторными пробами. Зеленый флаг разрешает купальщикам заходить в воду, желтый призывает к осторожности, а красный запрещает купаться.

Ранее российский пловец рассказал, что ни за что не стал бы плавать в Сене.