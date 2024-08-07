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Российский пловец рассказал, что ни за что не стал бы плавать в Сене

Российский пловец Колесников: ни за что не стал бы плавать в Сене

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РИА «Новости»

Российский пловец Климент Колесников рассказал, что не стал бы плавать в Сене, передает «Чемпионат».

«Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня страх перед любым другим водоемом, кроме бассейна», — сказал Колесников.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее мэр Парижа сделала заявление об олимпийских соревнованиях в Сене.

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