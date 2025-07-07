В Госдуме предложили расширить сферу действия единого пособия

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, принятие данной инициативы позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке. Парламентарий отметил, что его коллеги по Госдуме тоже разделяют эту позицию.

«Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение», — написал он.

Нилов также обратил внимание, что сейчас единое пособие для семей с детьми и с доходом меньше прожиточного минимума выплачивается только до достижения ребенком 17 лет. Он напомнил, что по закону ребенком считается лицо, не достигшее совершеннолетия.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей.

Ранее в России назвали минусы прогрессивных пособий.