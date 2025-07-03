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Власти России будут создавать условия для роста числа многодетных семей

Мишустин: в России создадут условия для роста количества многодетных семей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство будет создавать условия, чтобы в стране становилось больше многодетных семей, передает РИА Новости.

Глава правительства рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь. Мишустин подчеркнул, что весь комплекс мер — это возможность выразить признательность многодетным семьям.

«Продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше», — сказал председатель правительства.

Он также отметил, что россиянки со званием «Мать-героиня» вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. руб. По его словам, матери-героини, которым поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года. Кроме того, он добавил, что средства будут индексироваться ежегодно.

Ранее в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей.

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