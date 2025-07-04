В России назвали минусы прогрессивных пособий

Россиянки могут столкнуться с проблемами при приеме на работу в случае введения прогрессивных пособий по уходу за детьми. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Женщин с двумя детьми до определенного возраста могут крайне неохотно брать на работу. Ведь с точки зрения бухгалтерии и отдела кадров им гораздо выгоднее уйти в декрет, чем работать. Либо им будут предлагать нетрудовые отношения — самозанятость, например. Женщинам и так труднее строить карьеру, чем мужчинам, а с такими «бонусами» может стать еще сложнее. Также нигде в мире, даже в самых богатых странах, не платят годами детское пособие в размере 100-150% зарплаты. Видимо, эксперименты показали, что это не дает прироста рождаемости. Либо не работает по факту. Ведь мать должна сперва родить двух детей, потом отработать как минимум два года с полными взносами, затем снова родить», — отметил Селезнев.

По его словам, как правило, в жизни женщина либо уже погружена в карьеру, либо становится «профессиональной матерью». Большинство женщин успевают найти баланс с одним-двумя детьми, подчеркнул эксперт. По всей видимости, деньгами этот баланс никак не изменить, заключил Селезнев.

В Госдуме 10 июня предложили установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком. При рождении первенца размер пособия 40% от среднего заработка, при рождении второго выплата уже 50%, третьего — 100%, четвертого — 150%. В 2025 году минимальный размер ежемесячного пособия составляет 9227,24 рубля, максимальный — около 69 тыс. рублей, средний — 15-20 тыс. рублей в месяц. По данным Росстата, в 2046 году численность россиян может сократиться до 130,6 млн человек.

Ранее россиян заранее предупредили о новых правилах начисления пособий и отпускных.