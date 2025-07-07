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МЧС трое суток предупреждало об опасности смертельного забега в Хибинах

МЧС предупреждало об опасности перед забегом в Хибинах с двумя погибшими
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Андрей Белавин

Последние три дня в Мурманской области ожидалась плохая погода, но организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» вопреки предупреждениям спасателей решили провести гонку. Об этом рассказала РИА Новости глава пресс-службы регионального управления МЧС России Дина Рыгина.

Она отметила, что метеообстановка в области последние несколько суток осложнялась сильным дождем, ветром и снегом.

«Все дни Главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — сказала Рыгина.

В ночь на 6 июля во время трейлового забега в горах Хибины погибли двое участников: женщина из Санкт-Петербурга и мужчина из Москвы. Пока неизвестна причина их смерти: трагедия могла произойти из-за резкого ухудшения погоды, переохлаждения или сердечного приступа одного из них. Следствие возбудило уголовное дело. Организаторам может грозить до 10 лет тюрьмы. Хибины считаются одним из самых опасных горных хребтов северо-западной части России.

Ранее участники забега в Хибинах показали видео с места трагедии.

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