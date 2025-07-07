Россияне массово уезжают из городов этим летом

За год число бронирований загородных домов выросло в 2,1 раза, а квартир — на 35%. Активнее других этим летом бронируют объекты за городом жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самыми популярными загородными направлениями стали Карелия и Краснодарский край (доля обоих регионов от всех бронирований — по 11%).

Это показало исследование, проведенное аналитиками сервиса «Авитo Путешествия». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Чуть реже посуточные загородные объекты снимали в республике Алтай, Крыму, Ленинградской и Московской областях (по 5%), а также Дагестане (4%).

Количество бронирований загородного жилья выросло во всех регионах-лидерах. Самая заметная динамика наблюдалась в Крыму (в 3,1 раза), Нижегородской области, республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Татарстане (в 2,6 раза), Псковской и Новгородской областях, а также в Адыгее (в 2,4 раза в каждом регионе).

Год к году в целом по России количество доступных для краткосрочного бронирования загородных объектов выросло на 36%. Среди регионов — лидеров по спросу сильнее всего предложение увеличилось в Карачаево-Черкесии (+63%), Татарстане (+60%), Ленинградской области, Адыгее и Челябинской области (+50%), а также в Московской области (+49%).

Дешевле всего снять загородный объект в июне 2025 года среди регионов — лидеров по спросу можно было в Бурятии (5000 рублей), Крыму (5700 рублей), Ростовской области (6200 рублей), Дагестане (6600 рублей) и республике Алтай (6900 рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Московской (13 500 рублей) и Ленинградской областях (11 500 рублей), Татарстане (10 300 рублей), Владимирской и Нижегородской областях (по 10 200 рублей).

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