Россияне рассказали, сколько тратят на товары для дачи

Почти половина — 48% — россиян ездят летом на дачу: 16% делают это каждые выходные, 9% — раз в месяц, 12% — редко ее посещают, а 11% иногда приезжают к друзьям или родственникам. Это показал опрос сервиса «Работа.ру» и аналитиков кошелька ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

9% уже живут на даче или за городом, а 43% участников исследования отметили, что у них нет дачи.

«С наступлением дачного сезона мы видим рост числа покупок товаров для сада и огорода относительно весны. По данным аналитиков, с 1 по 11 июля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в мае число покупок садовых принадлежностей и инструментов для ухода за газонами выросло на 21%, оборот платежей вырос на 62%, а плательщиков стало больше на 21%, средний чек вырос на 134% и составил 6198 рублей», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

23% участников опроса, посещающих летом дачу, купили в этом году краску. По 17% приобрели предметы для поливки и грунт. 16% респондентов выбрали предметы для работы с цветами и деревьями, 15% — газонокосилку, а 12% — предметы для прополки. 7% опрошенных приобрели газон, по 5% садовые качели и генератор. 12% выбрали вариант «Другое», в котором отметили мебель, бассейн, материалы для ремонта и другие предметы.

39% ничего не покупали на дачу.

18% участников исследования поделились, что потратили или планируют потратить до 5 000 рублей на покупку предметов для дачи. 25% отметили бюджет от 5 000 до 10 000 рублей, 34% собираются выделить на покупки от 10 000 до 50 000 рублей, а 11% — от 50 000 до 100 000 рублей. 12% респондентов планируют потратить более 100 000 рублей.

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