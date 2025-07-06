Движение паромов в Севастополе возобновилось

Морское пассажирское сообщение в Севастопольской бухте полностью восстановлено после получасовой приостановки. Об этом сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт возобновил работу», — подтвердили в ведомстве.

Причины временного прекращения перевозок не раскрываются.

6 июля в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского транспорта. Пост был опубликован в 22:00.

В начале июня в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров. При поступлении информации от военных новое видео- и звуковое оповещение будет транслироваться по всем каналам связи.

Власти призвали не пренебрегать этими сигналами. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.