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От «парализованного» авиасообщения между Москвой и Петербургом пострадали 75 тыс. человек

В АТОР заявили, что авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
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Ajit Solanki/AP

Воздушное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что в центральной части РФ из-за введенных ограничений на прием и отправку лайнеров по расписанию не смогли отправиться по меньшей мере 500 самолетов.

«Полностью парализовано воздушное сообщение между Петербургом и Москвой. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня 30 отменены, 9 задержаны», — сообщили в АТОР.

Там добавили, что сложившаяся ситуация затронула как минимум 75 тыс. путешественников.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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