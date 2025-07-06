В Белоруссии произошел пожар в детском лагере, есть пострадавшие

ТАСС: в Белоруссии 3 человека пострадали при пожаре в детском лагере

Три человека пострадали при пожаре в детском оздоровительном лагере в Минской области. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС Белоруссии.

Инцидент произошел в Молодечненском районе страны.

«В спальном корпусе горело имущество. Эвакуацию проводил персонал лагеря. На месте инцидента работают 5 единиц техники МЧС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе самостоятельного тушения пожара пострадали три человека из числа персонала. Их госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Из здания было эвакуировано 132 человека, в том числе 120 детей.

Причины пожара на данный момент неизвестны. На месте работают сотрудники оперативных служб.

29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.