В Белоруссии произошел пожар в детском лагере, есть пострадавшие

Три человека пострадали при пожаре в детском оздоровительном лагере в Минской области. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС Белоруссии.
Инцидент произошел в Молодечненском районе страны.
«В спальном корпусе горело имущество. Эвакуацию проводил персонал лагеря. На месте инцидента работают 5 единиц техники МЧС», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе самостоятельного тушения пожара пострадали три человека из числа персонала. Их госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Из здания было эвакуировано 132 человека, в том числе 120 детей.
Причины пожара на данный момент неизвестны. На месте работают сотрудники оперативных служб.
29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.
Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.