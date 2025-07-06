На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии произошел пожар в детском лагере, есть пострадавшие

ТАСС: в Белоруссии 3 человека пострадали при пожаре в детском лагере
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали при пожаре в детском оздоровительном лагере в Минской области. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС Белоруссии.

Инцидент произошел в Молодечненском районе страны.

«В спальном корпусе горело имущество. Эвакуацию проводил персонал лагеря. На месте инцидента работают 5 единиц техники МЧС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе самостоятельного тушения пожара пострадали три человека из числа персонала. Их госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Из здания было эвакуировано 132 человека, в том числе 120 детей.

Причины пожара на данный момент неизвестны. На месте работают сотрудники оперативных служб.

29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами