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Взорвавшийся у берегов Ливии танкер прибыл в Грецию

Reuters: танкер Vilamoura благополучно прибыл в порт в Греции
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Танкер Vilamoura, на борту которого произошел взрыв, благополучно прибыл в порт в Греции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление греческой судоходной компании TMS Tankers.

«Судно благополучно прибыло в Лаконский залив в Греции, а его экипаж в порядке», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, по предварительным данным, взрыв на танкере произошел в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства.

Взрыв на танкере Vilamoura произошел 30 июня у побережья Ливии. По данным TMS Tankers, судно перевозило 1 млн баррелей нефти. До этого танкер якобы заходил в порты РФ для перевозки казахской нефти, отметили в компании.

2 июля газета Financial Times сообщила, что серия инцидентов с нефтетанкерами может быть связана с диверсионной деятельностью украинских спецслужб. По информации издания, первоначальные данные указывали на возможное участие Украины в этих инцидентах. Однако эксперты не исключают и другие версии, включая причастность ливийских структур или иных государственных акторов.

Ранее Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России.

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