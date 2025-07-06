Взорвавшийся у берегов Ливии танкер прибыл в Грецию

Танкер Vilamoura, на борту которого произошел взрыв, благополучно прибыл в порт в Греции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление греческой судоходной компании TMS Tankers.

«Судно благополучно прибыло в Лаконский залив в Греции, а его экипаж в порядке», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, по предварительным данным, взрыв на танкере произошел в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства.

Взрыв на танкере Vilamoura произошел 30 июня у побережья Ливии. По данным TMS Tankers, судно перевозило 1 млн баррелей нефти. До этого танкер якобы заходил в порты РФ для перевозки казахской нефти, отметили в компании.

2 июля газета Financial Times сообщила, что серия инцидентов с нефтетанкерами может быть связана с диверсионной деятельностью украинских спецслужб. По информации издания, первоначальные данные указывали на возможное участие Украины в этих инцидентах. Однако эксперты не исключают и другие версии, включая причастность ливийских структур или иных государственных акторов.

Ранее Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России.