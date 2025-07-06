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Жительница Владивостока атаковала с ножом дверь соседей и чуть не ранила девушку

Агрессивная женщина с ножом напала на соседку во Владивостоке
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Во Владивостоке агрессивная женщина с ножом напала на соседку. Видео инцидента опубликовал Amur Mash.

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в подъезде дома по адресу: улица Адмирала Горшкова, 71. Судя по записи, сделанной непосредственной участницей событий, девушка с ножом в руках сначала повредила входную дверь, а затем набросилась на соседку, предположительно, хозяйку квартиры. Той удалось увернуться от ножа.

Причины конфликта между жительницами дома неизвестны. В УМВД по городу ситуацию пока не комментировали.

До этого в Казани мужчина ворвался в квартиру к соседям и ранил женщину ножом. Инцидент произошел в доме по улице Энергетиков. Проживающий там иностранец узнал, что в квартиру по соседству, которая раньше пустовала, переезжают новые собственники. Это не понравилось мужчине, а шум от переезда вывел его из себя. Когда новые соседи случайно задели коробки, которые мигрант хранил в коридоре, он вооружился ножом и проник в их квартиру. Нападавший ранил девушку, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее пьяная россиянка поссорилась с приятелем и 68 раз ударила его ножом.

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