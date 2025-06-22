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В Казани мужчина ворвался в квартиру к соседям и ранил женщину ножом

В Казани мигрант напал на новых соседей с ножом и ранил женщину

В Казани мигрант ворвался в квартиру к соседям и ранил женщину ножом. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Казань на максималках».

Инцидент произошел в доме по улице Энергетиков. Проживающий там иностранец узнал, что в квартиру по соседству, которая раньше пустовала, переезжают новые собственники. Это не понравилось мужчине, а шум от переезда вывел его из себя. Когда новые соседи случайно задели коробки, которые мигрант хранил в коридоре, он вооружился ножом и проник в их квартиру.

Нападавший ранил девушку, ей потребовалась медицинская помощь. Как сообщает Следком, проживающие в доме мигранты уже нарушали общественный порядок, но правоохранительные органы не принимали никаких мер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ход расследования находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

Ранее в Подмосковье сосед изрезал ножом многодетных родителей, затопивших его квартиру.

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