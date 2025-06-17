Пьяная россиянка поссорилась с приятелем и 68 раз ударила его ножом

В Сегежском округе Карелии огласили приговор местной жительнице, которая напала на знакомого и изрезала его ножом, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, в августе 2024 года нетрезвая обвиняемая поссорилась со своим приятелем. В ходе конфликта женщина схватила нож и 68 раз ударила им мужчину. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд также обязал обвиняемую выплатить миллион рублей компенсации в пользу несовершеннолетнего ребенка потерпевшего.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее россиянин провел ночь с ножом в спине и только утром понял, что ранен.