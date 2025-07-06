Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропорту Пулково

Прокуратура: в аэропорту Пулково задержали 19 рейсов на более чем 4 часа

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержали 19 рейсов на период продолжительностью более четырех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В связи с ситуацией в воздушной гавани была организована проверка соблюдения прав пассажиров.

«Помощники Санкт-Петербургского транспортного прокурора Галина Поята и Павел Емельянов принимают обращения и консультируют граждан по всем вопросам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за прошедшие сутки поступило 17 обращений, первая помощь была оказана более чем 150 пассажирам. По данным ведомства, на 6 июля запланирован 571 рейс, из них 100 международных.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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