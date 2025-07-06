Вытащившему ребенка из болота полицейскому вручили медаль

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил офицера полиции Вадима Лушника медалью «За смелость во имя спасения» за вызволение пятилетнего ребенка из болота. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Оренбургской области. Ребенок гулял во дворе и затем ушел на болото. Когда его исчезновение обнаружили, отец ребенка попросил полицейских о помощи. Ребенка нашли возле заболоченного оврага, стоящего по пояс в воде. Вылезти из болота самостоятельно он уже не мог. Полицейский вытащил мальчика из трясины и отнес на руках к отцу.

До этого в Кинешме помощь спасателей потребовалась школьнику, который гулял вдоль реки и увяз в болоте по пояс. В экстренные службы обратились дети, которые сообщили, что их приятель попал в беду.

Выяснилось, что подростки гуляли вдоль берега реки Кинешемка, один из них оказался на заболоченном участке местности. Мальчик по пояс увяз в трясине и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели подошли к берегу на лодке, и с помощью подоспевших пожарных сумели вытащить ребенка из ловушки.

Ранее в Москве автомобиль с людьми упал в болото, пострадала девушка.