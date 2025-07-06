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Вытащившему ребенка из болота полицейскому вручили медаль

Глава МВД Колокольцев наградил офицера полиции за спасение ребенка из болота
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Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил офицера полиции Вадима Лушника медалью «За смелость во имя спасения» за вызволение пятилетнего ребенка из болота. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Оренбургской области. Ребенок гулял во дворе и затем ушел на болото. Когда его исчезновение обнаружили, отец ребенка попросил полицейских о помощи. Ребенка нашли возле заболоченного оврага, стоящего по пояс в воде. Вылезти из болота самостоятельно он уже не мог. Полицейский вытащил мальчика из трясины и отнес на руках к отцу.

До этого в Кинешме помощь спасателей потребовалась школьнику, который гулял вдоль реки и увяз в болоте по пояс. В экстренные службы обратились дети, которые сообщили, что их приятель попал в беду.

Выяснилось, что подростки гуляли вдоль берега реки Кинешемка, один из них оказался на заболоченном участке местности. Мальчик по пояс увяз в трясине и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели подошли к берегу на лодке, и с помощью подоспевших пожарных сумели вытащить ребенка из ловушки.

Ранее в Москве автомобиль с людьми упал в болото, пострадала девушка.

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