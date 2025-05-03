В Ивановской области школьник по пояс застрял в болоте

В Кинешме помощь спасателей потребовалась школьнику, который гулял вдоль реки и увяз в болоте по пояс. Об этом сообщает Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

Инцидент произошел 2 мая, в экстренные службы обратились дети, которые сообщили, что их приятель попал в беду. Выяснилось, что подростки гуляли вдоль берега реки Кинешемка, один из них оказался на заболоченном участке местности. Мальчик по пояс увяз в трясине и не смог выбраться самостоятельно.

Спасатели подошли к берегу на лодке, и с помощью подоспевших пожарных сумели вытащить ребенка из ловушки. Спасенному ребенку предложили доехать до машины скорой помощи, но он сказал, что чувствует себя хорошо и от медпомощи отказался.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области спасли двух девочек, заблудившихся на болотах. Дети пропали в районе деревни Медведево Семеновского района. На их поиски выдвинулись порядка 30 волонтеров, представители экстренных служб, поисковики с собаками. Школьниц нашли на болоте, они госпитализированы.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта.