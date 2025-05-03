Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области школьник по пояс застрял в болоте

В Ивановской области спасли подростка, застрявшего в трясине
close
ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»/VK

В Кинешме помощь спасателей потребовалась школьнику, который гулял вдоль реки и увяз в болоте по пояс. Об этом сообщает Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

Инцидент произошел 2 мая, в экстренные службы обратились дети, которые сообщили, что их приятель попал в беду. Выяснилось, что подростки гуляли вдоль берега реки Кинешемка, один из них оказался на заболоченном участке местности. Мальчик по пояс увяз в трясине и не смог выбраться самостоятельно.

Спасатели подошли к берегу на лодке, и с помощью подоспевших пожарных сумели вытащить ребенка из ловушки. Спасенному ребенку предложили доехать до машины скорой помощи, но он сказал, что чувствует себя хорошо и от медпомощи отказался.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области спасли двух девочек, заблудившихся на болотах. Дети пропали в районе деревни Медведево Семеновского района. На их поиски выдвинулись порядка 30 волонтеров, представители экстренных служб, поисковики с собаками. Школьниц нашли на болоте, они госпитализированы.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами