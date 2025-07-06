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В Ленобласти устранили утечку аммиака

Губернатор Дрозденко заявил, что опасности после утечки аммиака в Усть-Луге нет
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trabantos/Shutterstock/FOTODOM

После утечки аммиака при погрузке танкера в порту Усть-Луга в Ленинградской области угрозы для жизни, здоровья людей и окружающей среды нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, вещество было оперативно локализовано и собрано. Показатели экологической безопасности остались в пределах нормы, что подтвердили замеры, проведенные региональными службами.

В ликвидации последствий участвовали МЧС, управление гражданской защиты и аварийные службы порта. Установленная водяная завеса и дождливая погода помогли не допустить распространения аммиака в воздухе.

Утром 6 июля в порту Усть-Луга в Ленинградской области случилась разгерметизация танкера с аммиаком. В Минтрансе РФ позже сообщили о незначительной утечке жидкого аммиака в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере в порту Усть-Луга. Экипаж в составе 23 человек был эвакуирован, пострадавших нет.

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.

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