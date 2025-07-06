На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили об опасности мошенничества под видом инвестиций

Прокуратура: сверхзаработок в сфере инвестиций часто обещают мошенники
true
true
true
close
Shutterstock

Не переходите по неизвестным ссылкам, проверяйте брокеров и никогда не переводите деньги для инвестиций другим людям, предупредили в московской прокуратуре. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Гарантия сверхдохода — признак мошенничества», — сказали в столичной прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний. Правоохранители подчеркнули: инвестиционные компании не принимают деньги на счета третьих лиц и не просят перевести деньги на карту физлица.

6 июля сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам сдавать их банковские карты в аренду за определенное вознаграждение. Как объяснили в МВД, злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к банковским реквизитам жертвы. Поводом может служить, например, участие в операциях с криптовалютой или других финансовых схемах. Однако на деле карты используют для вывода средств, полученных преступным путем.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами