Россиянам напомнили об опасности мошенничества под видом инвестиций

Не переходите по неизвестным ссылкам, проверяйте брокеров и никогда не переводите деньги для инвестиций другим людям, предупредили в московской прокуратуре. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Гарантия сверхдохода — признак мошенничества», — сказали в столичной прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний. Правоохранители подчеркнули: инвестиционные компании не принимают деньги на счета третьих лиц и не просят перевести деньги на карту физлица.

6 июля сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам сдавать их банковские карты в аренду за определенное вознаграждение. Как объяснили в МВД, злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к банковским реквизитам жертвы. Поводом может служить, например, участие в операциях с криптовалютой или других финансовых схемах. Однако на деле карты используют для вывода средств, полученных преступным путем.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.