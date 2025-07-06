В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

На территории Москвы объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Ожидается очень высокая температура воздуха: в дневные часы в городе максимальная температура может составить +30...+33°C», — сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать в период с 15:00 мск понедельника, 7 июля, до 18:00 мск четверга, 10 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности символизирует опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он является предпоследним в шкале предупреждений. Выше «оранжевого» уровня только «красный».

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву в середине следующей недели ожидает аномальная жара, которая может побить почти 30-летний температурный рекорд. По прогнозу метеоролога, пик зноя придется на четверг и пятницу.

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде в 17 регионах России.