Пострадавший при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье рассказал, что все отделались шишками

Пострадавший при посадке Ан-2 в Забайкалье: отделались шишками и поломались

Один из пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Забайкальском крае рассказал, что находившиеся на борту, по его словам, отделались шишками и чуть «поломались». Видео с его комментарием опубликовал глава региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

Мужчина вспомнил, что полет начинался нормально, но вскоре начались проблемы с двигателем.

«‎Двигатель «чихнул» и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил все прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть «поломались». Сказали, что жить буду», — сказал один из пострадавших.

Губернатор отметил, что самому старшему из них 68 лет, все раненые — профессиональные спортсмены. Угрозы их жизни нет, всем помогают медики, добавил Осипов.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее появилось видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего в Якутии.