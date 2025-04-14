Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У восьмилетней девочки, пытавшейся повторить тренд из TikTok, остановилось сердце

Девочка из Бразилии не выжила, повторяя опасный челлендж в TikTok
close
Соцсети

В Бразилии врачам не удалось спасти девочку, которая надышалась дезодорантом ради челленджа в TikTok. Об этом пишет Metropoles.

Несчастный случай произошел 10 апреля в регионе Сейландия. Восьмилетняя Сара Перейра решила принять участие в «дезодорантном челлендже», который стал популярным в TikTok. Для этого она вдохнула газ из аэрозольного дезодоранта, что привело к потере сознания.

Пострадавшую в экстренном порядке доставили в местную больницу. Девочка не отреагировала на реанимационные мероприятия, после чего у нее диагностировали необратимые повреждения головного мозга.

Через три дня у школьницы остановилось сердце. Семья подала заявление в полицию на автора видео, запустившего опасный челлендж.

Ранее в Подмосковье шесть школьников попали в больницу, попробовав еду из тренда в TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами