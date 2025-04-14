У восьмилетней девочки, пытавшейся повторить тренд из TikTok, остановилось сердце

Девочка из Бразилии не выжила, повторяя опасный челлендж в TikTok

В Бразилии врачам не удалось спасти девочку, которая надышалась дезодорантом ради челленджа в TikTok. Об этом пишет Metropoles.

Несчастный случай произошел 10 апреля в регионе Сейландия. Восьмилетняя Сара Перейра решила принять участие в «дезодорантном челлендже», который стал популярным в TikTok. Для этого она вдохнула газ из аэрозольного дезодоранта, что привело к потере сознания.

Пострадавшую в экстренном порядке доставили в местную больницу. Девочка не отреагировала на реанимационные мероприятия, после чего у нее диагностировали необратимые повреждения головного мозга.

Через три дня у школьницы остановилось сердце. Семья подала заявление в полицию на автора видео, запустившего опасный челлендж.

Ранее в Подмосковье шесть школьников попали в больницу, попробовав еду из тренда в TikTok.