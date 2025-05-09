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Юноше оторвало руку взрывом петарды в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге юноше оторвало руку взрывом петарды
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 18-летнему юноше оторвало руку взрывом петарды, он в реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 9 мая на Понтонной улице в Колпино. 18-летний житель Невского района держал пиротехническое изделие в руках, когда пиротехника сдетонировала.

Бригада скорой помощи доставила молодого человека в медицинское учреждение. Пострадавший с травматической ампутацией левой кисти, открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями был помещен в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Северной Осетии дети закинули петарду в пасть дворовой собаке. По словам местных, эту собаку часто видели на территории школы, она ладила с детьми и была дружелюбной.

Ранее в Челябинске юноша швырнул петарду в мать, гулявшую с грудным ребенком в коляске.

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