На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лев в австралийском зоопарке отгрыз посетительнице руку

ABC: в Австралии женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке
true
true
true
close
Shutterstock

В одном из зоопарков Австралии лев отгрыз руку посетительнице. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки», — сказано в сообщении.

Как выяснили журналисты, ЧП произошло в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой сотрудников. Отмечается, что женщина делала так уже 20 лет, зная правилах поведения рядом с потенциально опасными животными.

Как уточняет зоопарк, хищник не выходил за пределы вольера. В зоопарке отметили, что льва не накажут.

Кроме того, как отмечает телеканал, сейчас зоопарк закрыт в связи с происшествием, он откроется 8 июля.

5 июля директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что принял решение о судьбе льва, который напал на него. По его словам, хищник останется жить в парке. Он отметил, что знает характер каждого из своих львов и этот — не исключение. Его жизнь сохранена, но теперь с ним необходима корректировка методов взаимодействия, пояснил директор. Мужчина подчеркнул, что инцидент не повлиял на его отношение к животным.

Ранее стало известно о самочувствии обезьяны, покурившей вейп в крымском зоопарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами