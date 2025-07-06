Лев в австралийском зоопарке отгрыз посетительнице руку

ABC: в Австралии женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке

В одном из зоопарков Австралии лев отгрыз руку посетительнице. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки», — сказано в сообщении.

Как выяснили журналисты, ЧП произошло в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой сотрудников. Отмечается, что женщина делала так уже 20 лет, зная правилах поведения рядом с потенциально опасными животными.

Как уточняет зоопарк, хищник не выходил за пределы вольера. В зоопарке отметили, что льва не накажут.

Кроме того, как отмечает телеканал, сейчас зоопарк закрыт в связи с происшествием, он откроется 8 июля.

5 июля директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что принял решение о судьбе льва, который напал на него. По его словам, хищник останется жить в парке. Он отметил, что знает характер каждого из своих львов и этот — не исключение. Его жизнь сохранена, но теперь с ним необходима корректировка методов взаимодействия, пояснил директор. Мужчина подчеркнул, что инцидент не повлиял на его отношение к животным.

Ранее стало известно о самочувствии обезьяны, покурившей вейп в крымском зоопарке.