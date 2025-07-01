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Стало известно о самочувствии обезьяны, покурившей вейп в крымском зоопарке

Ветеринар Писковой: состояние орангутана Даны, которая покурила вейп, ухудшилось
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Состояние орангутана Даны, отравившейся после того, как ей дали вейп, вызывает опасения. Об этом РИА Новости рассказал ветеринар крымского сафари-парка «Тайган» Василий Писковой.

Он отметил, что у животного наблюдается ухудшение самочувствия.

«Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — рассказал ветеринар, выразив беспокойство по поводу возможного проглатывания крышечки от вейпа.

Писковой пояснил, что это может привести к закупорке кишечника и интоксикации.

«Не столько страшно, что она вдохнула пары, хотя это безусловно вредно, сколько потенциальная опасность проглатывания колпачка», — добавил медик.

До этого появилось видео, на котором боксерша Анастасия Лучкина курит вейп, а затем протягивает его орангутану в крымском парке «Тайган». Примат, при этом, не отказался от предложенного угощения.

Ранее врач назвал количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета.

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