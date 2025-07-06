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В Госдуме предложили отменить наследственную пошлину для некоторых россиян

ЛДПР предложила отменить пошлину на наследство для малоимущих
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла законопроект, упрощающий вступление в наследство для малоимущих граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Партия предлагает освободить от госпошлины за оформление наследства россиян, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе. Эта льгота будет действовать независимо от вида имущества и источника дохода. Законопроект уже направили в правительство РФ.

По мнению авторов инициативы, нынешняя пошлина до 1 млн рублей часто непосильна для малообеспеченных граждан. Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, более 10 млн россиян по данным Росстата имеют доход ниже установленного порога, что мешает им юридически оформить наследство.

Сейчас пошлина составляет 0.3% (макс. 100 тыс. руб.) для близких родственников и 0.6% (макс. 1 млн руб.) для остальных наследников.

До этого адвокат Елена Кудерко рассказала, что, согласно российскому законодательству, наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения.

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