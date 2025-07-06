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В Новосибирске мужчина избил юношу, которого заподозрил в принадлежности к ЛГБТ

Новосибирец на камеру избил юношу, которого сам же причислил к ЛГБТ-сообществу
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Молодого человека избили в центре Новосибирска. Об этом сообщает «АСТ-54 Black».

Недавно в сети появилось видео, на котором мужчина догоняет прохожего и набрасывается на него. Юноша пытается уточнить, почему незнакомец применяет к нему силу, но тот продолжает наносить удары. Инцидент произошел на площади Ленина.

«Пацаны, ну я сделал как смог, все-таки центр города, не доволен результатом», — заявил нападавший, выложив видео с избиением в своем Telegram-канале.

По мнению мужчины, пострадавший является представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), с которыми он борется насильственными методами. Также новосибирец сообщил, что собирается «поработать» с еще одним молодым человеком, который якобы тоже имеет нетрадиционную ориентацию.

До этого в Севастополе оштрафовали 19-летнего юношу, который «относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации» и придерживается «стойких проукраинских убеждений». Учащийся одного из колледжа был оштрафован на 49 тыс. рублей за дискредитацию армии и на 50 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду.

Ранее силовики нагрянули в столичный клуб, заподозренный в пропаганде ЛГБТ.

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