В Севастополе 19-летнего юношу оштрафовали за дискредитацию российской армии

В Севастополе россиянина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и пропаганду ЛГБТ

Ленинский районный суд в Севастополе оштрафовал 19-летнего юношу за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в Telegram.

Молодой человек оштрафован на 49 тысяч рублей за дискредитацию армии и на 50 тысяч рублей за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По данным полиции, россиянин придерживается «стойких проукраинских убеждений», дискредитирует ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах Telegram-каналов.

Учится юноша в одном из колледжей Севастополя.

До этого сообщалось, что студентку Московского городского педагогического университета (МГПУ) оштрафовали за негативное высказывание об участнике СВО. Девушка поспорила с одногруппниками в учебном чате и дала понять, что негативно относится к общему знакомому, находящемуся на СВО.

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.