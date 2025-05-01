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Силовики нагрянули в столичный клуб, заподозренный в пропаганде ЛГБТ

Силовики устроили рейд в московском клубе по подозрению в ЛГБТ-пропаганде
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Haris Memija/Xinhua/Global Look Press

Силовики устроили профилактически-фильтрационные мероприятия в столичном клубе, заподозрив заведение в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняется, речь идет о клубе около метро «Автозаводская». Источник рассказал, что там могли собираться граждане, подозреваемые в пропаганде ЛГБТ.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где, по их информации, проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка «Круги свободы — бал». Источник утверждал, что на мероприятии по адресу проспект Обуховской обороны, 105 присутствовали десятки человек, среди которых были транссексуалы, трансгендеры и феминистки.

Силовики проверили законность вечеринки в арт-пространстве, установили личность и возраст участников мероприятия и обыскали помещение. В итоге в ходе рейда примерно 20 человек задержали и доставили в полицию «для разбирательства и профилактической работы». Кроме того, правоохранители изъяли литературу «с признаками экстремистского содержания» и наклейки.

Ранее ОМОН с собаками ворвался на концерт рэпера Mayot в Петербурге.

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