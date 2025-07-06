Москвичам пообещали облачную и теплую погоду 6 июля

Облачность, местами небольшой дождь и температура до +22°С тепла прогнозируются в Москве в воскресенье, 6 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — говорится на сайте.

В дневные часы воздух прогреется до +22°С, ветер будет дуть юго-западный, меняясь на южный, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

В ночь на Ивана Купалу столбики термометров могут опуститься до отметки +13°С.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах +18...+23°С. Ночью может похолодать до +10°С.

Иван Купала — один из самых загадочных и красивых праздников лета, корни которого уходят в глубокую языческую древность. Отмечают этот день традиционно 7 июля (хотя раньше праздник отмечался в День летнего солнцестояния). Даже с приходом христианства купальские обряды сохранили особое волшебство и дух единения с природой. Почему праздник Ивана Купалы до сих пор любим в народе, какие традиции и приметы с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичам пообещали «яркую неделю» с 30-градусной жарой.