Медик попал в больницу после нападения безработного петербуржца

В Санкт-Петербурге мужчина с психическим расстройством напал на медика и отправил его в больницу. Об этом сообщается на портале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел ночью 5 июля в квартире дома на Богатырском проспекте. Туда была вызвана полиция, которая задержала 34-летнего мужчину. Оказалось, что он ударил кулаком в лицо 27-летнего врача частной скорой помощи.

Хулигана доставили в отдел внутренних дел, а затем — в Городскую психиатрическую больницу №3 им. И.И. Скворцова-Степанова. По данным источника, мужчина нигде не работает и является выпускником юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Пострадавшего также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Он получил контузию придаточного аппарата обоих глаз и закрытую черепно-мозговую травму. Решается вопрос в возбуждении уголовного дела.

До этого в Иркутске пациент напал с ножом на персонал больницы. Он хотел совершить расправу из-за того, что его «лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН (Организации Объединенных Наций) о правах инвалидов». На возражение полицейского о том, что ему не стоит нападать на людей даже на таком основании, мужчина заявил, что «ему виднее». В результате действий мужчины пострадали две женщины, заместитель главного врача и больничный секретарь. Обе раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее пьяный пенсионер с оружием напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке.