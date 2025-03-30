Пьяный пенсионер с оружием напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке

Во Владивостоке нетрезвый мужчина вызвал себе скорую помощь и напал на медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Приморский щит».

Инцидент произошел 29 марта, житель Владивостока вызвал себе скорую помощь и напал на медиков. Фельдшеры поднялись в квартиру и заметили разбросанные в комнате ножи и пневматический пистолет.

Медики укрылись в карете скорой, буйный пациент пытался их догнать. На место были вызваны дружинники из организации «Приморский щит». Они обезвредили приморца. К этому времени на место прибыл второй экипаж скорой, специализирующийся на буйных пациентах. Мужчину передали врачам, а о произошедшем сообщили в полицию.

До этого сообщалось, что пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербурга. Медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом. Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие.

Ранее в Бийске пациент избил врача центральной больницы.