В Заречье загорелась квартира, жильцы не могли самостоятельно выбраться

В Заречье произошел серьезный пожар в жилом доме. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

По предварительным данным, огнем была охвачена одна из квартир.

На видео попал момент, как жильцы, оказавшиеся в ловушке внутри горящей квартиры, зовут на помощь, крича с балкона. Сообщается, что людям на верхних этажах здания угрожало сильное задымление. Кроме того, по информации из местных чатов, эвакуация по пожарной лестнице для части жильцов была невозможна.

По данным журналистов, пожар возник сегодня утром и его уже успели потушить. Причина возгорания пока неизвестна.

До этого в Ивделе Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после хлопка газового баллона в квартире на втором этаже. Глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель сообщил, что в Ивделе для пострадавших в результате хлопка бытового газа развернули пункт временного размещения в гостинице.

Ранее на северо-западе Москвы вспыхнул фасад ТЦ, 100 человек были эвакуированы.