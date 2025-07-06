В Госдуме ответили на вопрос о возврате к советской школьной форме

Депутат Буцкая: возврата к советской школьной форме в России не будет

Возвращение к школьной форме, какая была в советские годы, в России не планируется. Однако стиль одежды учащихся должен быть деловым, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Надо ли нам вернуться в прошлый век, когда все мальчики ходили в синих костюмах, а девочки в коричневых платьях — я думаю, что, скорее всего, такой унификации, конечно, не будет», — сказала парламентарий.

При этом она отметила, что в ГОСТе прописаны правила относительно школьной формы. В частности, дети не смогут ходить в школу в джинсах и топиках. По словам Буцкой, приветствуется деловой стиль, настраивающий детей на обучение. Это темный костюм со светлой рубашкой для мальчиков и юбка/брюки с пиджаком или платье для девочек.

С 1 июля в России начал действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда школьников должна быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Форма может содержать государственные и патриотические символы.

Ранее юрист напомнила об ответственности за запрещенную символику на школьной форме.