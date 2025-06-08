Юрист напомнила об ответственности за запрещенную символику на школьной форме

Юрист Билялова: на школьной форме не должно быть запрещенной в России символики

Наличие запрещенной символики на школьной форме может повлечь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Об этом в комментарии РИА Новости предупредила юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, на школьной одежде допускаются отличительные элементы, такие как эмблемы учебного заведения, нашивки и декоративные детали. Однако символика неформальных объединений с асоциальной направленностью или призывами к противоправным действиям недопустима.

Билялова уточнила, что если символика признана запрещенной на территории России, она не может использоваться и на школьной форме. При выявлении такой продукции ее нельзя будет маркировать по ГОСТу, а в отдельных случаях возможно даже привлечение к уголовной ответственности.

В прошлом году в России официально утвердили новый стандарт школьной формы.

Юрист Анастасия Билялова рассказывала, что новый ГОСТ для школьной формы, который вводится в России, будет использоваться для обозначения безопасной и максимально комфортной для учеников одежды. Она уточнила, что речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.