На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист напомнила об ответственности за запрещенную символику на школьной форме

Юрист Билялова: на школьной форме не должно быть запрещенной в России символики
close
Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Наличие запрещенной символики на школьной форме может повлечь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Об этом в комментарии РИА Новости предупредила юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, на школьной одежде допускаются отличительные элементы, такие как эмблемы учебного заведения, нашивки и декоративные детали. Однако символика неформальных объединений с асоциальной направленностью или призывами к противоправным действиям недопустима.

Билялова уточнила, что если символика признана запрещенной на территории России, она не может использоваться и на школьной форме. При выявлении такой продукции ее нельзя будет маркировать по ГОСТу, а в отдельных случаях возможно даже привлечение к уголовной ответственности.

В прошлом году в России официально утвердили новый стандарт школьной формы.

Юрист Анастасия Билялова рассказывала, что новый ГОСТ для школьной формы, который вводится в России, будет использоваться для обозначения безопасной и максимально комфортной для учеников одежды. Она уточнила, что речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами