В Совбезе прокомментировали ситуацию с международным терроризмом

Сирия становится одним из крупных источников кадров для международных террористических организаций. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

«Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения международных террористических организаций, а получившие боевой опыт иностранные террористы-боевики <...> являются удобным инструментом в руках западных спецслужб для решения геополитических задач», — подчеркнул он.

По его словам, опытных иностранных боевиков под видом беженцев направляют в РФ для дестабилизации общества. Коков считает, что переход власти в Сирии и Афганистане в руки радикалов представляет угрозу безопасности России и союзных государств.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что военным ведомствам стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам. По его словам, сегодня угрозы терроризма и экстремизма исходят из Сирии, Афганистана и Украины.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации с террористами в Сирии.