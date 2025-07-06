В США при стрельбе погибли подростки

Двое подростков погибли и еще пять человек пострадали при стрельбе в Индиане

В городе Индианаполис (штат Индиана, США) в результате стрельбы погибли двое подростков и еще пять человек пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на полицию.

«По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека скончались», – отмечается в публикации.

По данным NBC News, один из подростков скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Полиция пока не приводит никаких деталей произошедшего.

В июне в США у подозреваемого в стрельбе в политиков 57-летнего Вэнса Боэлтера нашли список из 70 потенциальных целей. Телеканал CBS сообщал, что Боэлтера задержали недалеко от своего дома в штате Миннесота. Его подозревают в стрельбе в двух местных законодателей и их супругов. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Ранее в Вашингтоне застрелили израильских дипломатов.