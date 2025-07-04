Синоптик назвал условия, при которых Петербург затопит, несмотря на дамбу

Невская дамба имеет большой запас по уровню воды — до пяти метров. Однако сооружение может и не помочь при наводнении, которое возможно в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил главный метеоролог Северной столицы Александр Колесов.

«Проблема другая — чтобы циклоны, которые следуют в основном осенью друг за другом, не запирали долго дамбу на длительный промежуток времени, более двух суток. Потому что когда закрыты створки комплексов защитных сооружений, то в городе начинается подъем уровня невской воды. Мы сами себя можем затопить», — пояснил эксперт.

По его словам, Нева является очень полноводной рекой — при закрытых более двух суток створках вода поднимается на метр. При этом он подчеркнул, что даже в этой ситуации Петербургу ничего не угрожает.

Накануне Колесов предупредил, что 4 июля в Петербурге с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см из-за усиления западного ветра. Он подчеркнул, что за всю историю города в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года. Тогда вода поднялась до 186 см. После этого 160 лет в этом месяце не складывались условия для подъема воды до опасных отметок.

Ранее сообщалось, что система водоотведения в Петербурге работает исправно.