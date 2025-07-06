На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачам напомнили об обязанностях при работе с потенциально опасными пациентами

Депутат Огуль: врачи будут извещать правоохранительные органы об опасных больных
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта врачи обязаны сообщать в полицию информацию о пациентах, склонных к опасному для окружающих поведению. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, пишет РИА Новости.

«Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам», — пояснил он.

Депутат отметил, что речь идет о тех пациентах, у которых поставлен психиатрический диагноз, при этом поведение которых можно расценивать, как потенциально опасное. Для таких граждан устанавливается диспансерное наблюдение.

До этого в Минздраве РФ сообщили о создании единого федерального реестра, в который должны войти данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью. По мнению специалистов ведомства, это позволит улучшить статистику и планирование медпомощи.

Как пояснили в ведомстве, в психиатрической службе России вводятся новые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность врачей-психиатров, а также создается федеральный реестр граждан с психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что в России живодеров обяжут проходить психиатрическую экспертизу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами