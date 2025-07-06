Врачам напомнили об обязанностях при работе с потенциально опасными пациентами

С 1 марта врачи обязаны сообщать в полицию информацию о пациентах, склонных к опасному для окружающих поведению. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, пишет РИА Новости.

«Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам», — пояснил он.

Депутат отметил, что речь идет о тех пациентах, у которых поставлен психиатрический диагноз, при этом поведение которых можно расценивать, как потенциально опасное. Для таких граждан устанавливается диспансерное наблюдение.

До этого в Минздраве РФ сообщили о создании единого федерального реестра, в который должны войти данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью. По мнению специалистов ведомства, это позволит улучшить статистику и планирование медпомощи.

Как пояснили в ведомстве, в психиатрической службе России вводятся новые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность врачей-психиатров, а также создается федеральный реестр граждан с психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что в России живодеров обяжут проходить психиатрическую экспертизу.