На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блэкаут в Чехии случился из-за цепочки совпадений

Министр Влчек: блэкаут в Чехии произошел из-за совпадения четырех событий
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Масштабный блэкаут в Чехии произошел из-за совпадения четырех связанных между собой событий. Об этом написал на своей странице в соцсети X глава минпромторга республики Лукаш Влчек.

«Первопричиной явилось примерно в 12.00 (13.00 мск) падение фазного провода на линии V411 на западе страны», — сообщил чиновник.

Он добавил, что после этого отключилась электростанция на буром угле в поселке Ледвице, затем случилась перегрузка линии V208, а в конце произошла авария на подстанции Красиков на севере республики. В общей сложности повреждены были девять подстанций. Постепенно неполадки устранялись, и к 18:00 (19:00 мск) вся система снова была стабильна.

Министр отдельно подчеркнул, что случившееся не имеет отношения к «зеленому соглашению» (плану ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году) Евросоюза.

«Это не проблема с регулированием возобновляемых источников или с перегрузкой трансграничного потока электроэнергии. Отключение было вызвано технической неисправностью на магистральной линии», — заявил Влчек и призвал проводить дебаты по энергетической политик объективно.

Два дня назад Чехия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. В Праге остановилось метро, встали трамваи и троллейбусы. На девяти из 44 распределительных станций национальной энергосистемы произошел сбой. Премьер-министр Петр Фиала назвал это чрезвычайной ситуацией.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Праге после отключения электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами