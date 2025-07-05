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В Лондоне на акции в поддержку пропалестинской организации прошли задержания

В Лондоне задержали более 20 участников акции за пропалестинское движение
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

В результате протеста против включения пропалестинской организации Palestine Action в список террористических группировок, более 20 человек были задержаны вблизи британского парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полицейские задержали более 20 человек по подозрению в правонарушениях в рамках Акта о терроризме от 2000 года. Они были взяты под стражу. Palestine Action — запрещенная организация, и полицейские будут принимать меры в случае совершения уголовных деяний», — говорится в сообщении

В пятницу британский суд отклонил просьбу Palestine Action о временной приостановке решения о ее внесении в список террористов. Теперь участие или поддержка этой группы рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отношении признания Палестины. Париж полагает, что признание Палестины может содействовать установлению двух государств. В то же время Великобритания выражает опасения, что такое решение может оказаться лишь «символическим», если палестинскому движению ХАМАС не будут предъявлены строгие требования.

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