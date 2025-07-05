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В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками самолетов

Шереметьево принимает меры для стабилизации ситуации с задержками рейсов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Руководство московского аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями предпринимает все необходимые шаги для нормализации ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и суточного плана полетов», — говорится в сообщении.

В настоящее время все рейсы обслуживаются в порядке очереди. Пассажирам рекомендуется готовиться к увеличенному времени ожидания как при вылете, так и при прилете, что связано с мерами безопасности. Службы аэропорта и авиакомпании находятся в тесном взаимодействии и делают все возможное для восстановления расписания.

С 9:30 по московскому времени в аэропорту Шереметьево были введены ограничения на вылеты воздушных судов — в это время аэропорт принимал только самолеты. В Росавиации объяснили это решение усилением ветра в районе аэропорта. Позднее ведомство добавило, что вылеты самолетов возобновляются в моменты, когда ветер становится менее сильным.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево из-за коллапса.

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