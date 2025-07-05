Власти Украины заблокировали командировку Порошенко в Европу

Украинские власти воспрепятствовали запланированной поездке бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесенного Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Испанию и Италию. Об этом заявила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера «Европейской солидарности» — в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины», — говорится в сообщении.

Порошенко, в свою очередь, подверг критике действия властей, заявив о некомпетентности лиц, занимающихся дипломатией, и указав на кризис в отношениях с Вашингтоном, возникший после словесной перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Экс-президент отметил, что отношения с США находятся в кризисном состоянии после инцидента в Овальном кабинете.

«Сколько еще раз мы должны наступать на одни и те же грабли из-за некомпетентности и непрофессионализма этой команды?» — задался вопросом Порошенко.

На днях Порошенко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и посоветовал ему не держаться за власть, так как у украинцев может лопнуть терпение, что приведет к «эффекту кипящего котла».

Ранее на Украине завершили расследование дела Порошенко.