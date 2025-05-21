На Украине завершили расследование дела Порошенко

Следствие в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по угольному делу завершено, ему инкриминируют государственную измену. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По данным следствия, экс-глава государства является фигурантом дела о поставках угля из Донбасса на Украину на сумму более $50 млн. В отношении Порошенко возбуждены дела по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации Уголовного кодекса Украины. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналисты отметили, что дело Порошенко не рассматривалось несколько лет. Расследование, по их данным, активизировалось после введения санкций против политика со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле супруга Порошенко Марина обратилась в суд с иском о разделе совместного имущества. Точный перечень активов, которые подлежат разделу, не раскрывается.

На фоне судебного разбирательства действуют бессрочные санкции, введенные Зеленским в феврале 2025 года. Под ограничения попали Петр Порошенко, украинские олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константин Жеваго, бизнесмен Геннадий Боголюбов, а также экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее на Украине признали Порошенко лицом с подмоченной репутацией.