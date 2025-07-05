Российские военные проводят испытания системы РЭБ, работающей на разных частотах

Специалисты центра специального назначения «БАРС-Сармат» российской группировки войск «Днепр» ведут разработку модульной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) широкого спектра. Об этом в интервью РИА Новости сообщил специалист ЦСН с позывным «Препод».

По его словам, новая система позволяет работать на разных частотах. Он отметил, что модульная структура и модульные средства на данный момент проходят испытания.

«Речь идет в первую очередь, конечно, о переходе, о закрытии как можно большего количества диапазона», — подчеркнул Препод.

Он отметил, что система позволит перехватывать частоты, на которых осуществляется управление БПЛА украинской стороны.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что российская армия тестирует новую лазерную систему противовоздушной обороны, которая способна поджигать дроны. По его словам, на вооружении армии уже стоит лазерная установка «Пересвет», а новый проект «Посох» — более мобильный, его можно установить на любой бронеавтомобиль.

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