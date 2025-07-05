Транспортная прокуратура отреагировала на коллапс в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с коллапсом в столичных аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно посту, прокуратура организовала «надзорные мероприятия» и мониторит ситуацию, чтобы обеспечить права пассажиров. В случае нарушений путешественники могут обратиться в ведомство по телефону: +7 (916) 555-23-57.

До этого Telegram-канал Baza написал о коллапсе в аэропортах России. По его данным, только в Москве и Санкт-Петербурге были отменены почти 100 рейсов, а несколько сотен — перенесены. Многие пассажиры провели в аэропортах более девяти часов.

Как уточняется, самая сложная ситуация наблюдается в Шереметьево, где было задержано свыше 170 рейсов, почти 50 отменено. На данный момент в воздушной гавани наблюдается столпотворение. Прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Людям приходится сидеть на полу, свободных мест нет даже в бизнес-зале.

Ранее сообщалось, что пассажиров рейса Владивосток — Москва два часа не выпускают из самолета.